РИАМО - 24 ноя. В Москве за минувшие сутки выздоровел 5601 пациент после курса лечения от коронавирусной инфекции, сообщает столичный оперштаб.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в Москве до 416 242», — отмечается в сообщении.

После лечения врачи проводят специсследования для подтверждения отсутствия вируса. При выписке все пациенты получают соответствующие рекомендации.

Вылечившиеся горожане могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами.

За сутки в столице скончались 76 человек с подтвержденным коронавирусом. Общее число случаев инфицирования в Москве с начала пандемии составило 560 579.

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24 НОЯБРЯ

- В Москве за минувшие сутки скончался 76 пациентов с коронавирусом. Общее число случаев инфицирования в Москве с начала пандемии составило 560 579.