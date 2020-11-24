РИАМО - 24 ноя. На минувшей неделе в Московской области на торги было выставлено 72 объекта, объявлено о проведении 40 электронных аукционов и 32 «молоточных» аукционов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Так, например, можно стать обладателем нежилого помещения площадью 232,2 квадратного метра в городском округе Королев, взять в аренду помещение под магазин площадью 95,4 квадратного метра в Молодежном, приобрести земельный участок площадью 600 квадратных метров для индивидуального жилищного строительства в городском округе Егорьевск», - сказал собеседник агентства.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области https://torgi.mosreg.ru/#/.