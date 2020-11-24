РИАМО - 24 ноя. За неделю в Московской области провели 63 аукциона по аренде и продаже имущества и земельных участков, новые предложения выставляются на торги регулярно, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Так, например, в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа на торгах по продаже земельного участка площадью 564,7 квадратного метра с нежилым помещением площадью 280 квадратных метров на лот претендовало 4 участника, а итоговая цена превысила стартовую в 2 раза», — сказал собеседник агентства.

Новые предложения выставляются на торги регулярно. Посмотреть доступные варианты можно на Едином портале торгов Московской области: https://torgi.mosreg.ru/#/.