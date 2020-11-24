РИАМО - 24 ноя. Благоустройство улицы Александры Монаховой на территории Коммунарки в новой Москве подошло к концу, весной работы приостанавливали из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, возобновили их в июле, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы.

«Перед началом работ на встречах в администрации поселения Сосенское обсуждались просьбы и пожелания местных жителей по обустройству их района. В районе «Бунинский» живет порядка 8 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Один из важных вопросов, который обсуждали с горожанами, — устройство качественного освещения. В ходе работ заменили существующие фонари и дополнительно установили семь новых.

Здесь же появилось более 18 тысячи квадратных метров посевного газона. Кроме того, высадили 65 деревьев и более 1,9 тысячи кустарников.

«Для тех, кто предпочитает спортивный образ жизни, организовали удобную площадку с тренажерами. Их установили на специальном ударогасящем покрытии, которое смягчит неудачное падение и сделает занятия безопасными», - говорится в сообщении.