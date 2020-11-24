РИАМО - 24 ноя. Более 11 тысяч звонков обработал центр поддержки экономики Москвы за восемь месяцев, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Центр поддержки экономики Москвы был создан в середине марта для оперативного взаимодействия и помощи предпринимателям», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что большая часть предложений бизнеса, касающихся необходимых мерах поддержки, уже нашла отражение в четырех антикризисных пакетах. Речь идет об отсрочке налогов, отсрочке и отмене аренды, предоставлению субсидий.

С марта по апрель 2020 года, когда в Москве действовал режим отграничений, на горячую линию центра поступало по тысяче звонков каждую неделю. Постепенно, после введения антикризисных мер и снятия ограничений, число обращений снизилось. На сегодня большинство поступающих заявок носят лишь уточняющийся характер.