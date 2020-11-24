РИАМО - 24 ноя. В ходе торгов годовая арендная плата за земельный участок в городском округе Мытищи превысила стартовую в 24 раза, на лот претендовало 12 участников, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

С 6 по 20 ноября в Подмосковье в торгах по аренде земельных участков приняли участие 105 человек.

«Так, например, в городском округе Мытищи на торгах по аренде земельного участка площадью 2428 квадратных метров на лот претендовало 12 участников, а итоговая годовая арендная плата за лот превысила стартовую в 24 раза», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области: https://torgi.mosreg.ru/#/.