РИАМО - 24 ноя. На прошлой неделе комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 20 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ведомства.

«Это закупки на поставку продуктов питания для учреждений социального обслуживания, закупка на поставку подарочных наборов для пенсионеров, закупка на строительство сетей водоснабжения в городском округе Дзержинский, закупка на благоустройство общественных территорий в Ликино-Дулеве», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также была опубликована закупка на проектирование и строительство учебного корпуса начальной школы, детского технопарка и кампуса для проживания в Долгопрудном.

В Подмосковье действует единый портал торгов Московской области, а также электронный магазин https://market.mosreg.ru/ – информационный интернет-ресурс, созданный для автоматизации процесса проведения госзакупок малого объема в электронном виде.