РИАМО - 24 ноя. Подмосковные полицейские задержали мужчин, которых подозревают в хищении автомобилей на сумму свыше 5,5 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ими оказались трое жителей Рузского городского округа в возрасте от 24 до 34 лет, один из которых ранее уже был судим.

«Установлено, что злоумышленники в ночное время незаконно проникли на территорию участка одного из домов в деревни Артемки и, используя специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя, похитили автомобиль иностранного производства. Сумма ущерба составила более одного миллиона рублей», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Также установлено два «гаража-отстойника», где в ходе обысков обнаружены и изъяты приспособления, предназначенные для несанкционированного вскрытия охранных систем автомашин и запуска двигателя, прибор подавления «GPS-сигнала», мобильные телефоны и ранее похищенный автомобиль.

«Имеются основания полагать, что правонарушители причастны к совершению еще 2 аналогичных преступлений. <...> Общая сумма ущерба от 3 преступлений составила более 5,5 миллиона рублей», – добавила Петрова.

Следователи возбудили уголовные дела.