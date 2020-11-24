РИАМО - 24 ноя. За год для столичной системы здравоохранения разработчики представили 38 сервисов на базе искусственного интеллекта подготовили, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В прошлом году мы запустили эксперимент по внедрению в систему московского здравоохранения искусственного интеллекта и цифрового зрения. Мы стали первыми, кто реализует такой масштабный проект на клинической базе и на реальных снимках, - сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Она отметила, в Москве уже приступили к опытной эксплуатации сервисов в медорганизациях.

Всего в проекте по созданию сервисов поучаствовала 21 компания-разработчик.

По словам Раковой, инфраструктура для внедрения новых технологий в области здравоохранения уже создана. Например, в Москве уже хотят отказаться от использования нецифровой тяжелой техники.

Более того, заммэра отметила, что системы здравоохранения на данный момент уже работают в цифре.

В Москве также планируется создать рабочую группу по цифровизации здравоохранения, в которую войдут медики и разработчики.