РИАМО - 24 ноя. В Москве в центре «Моя карьера» с 30 ноября по 4 декабря пройдет онлайн-марафон вакансий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Найти работу в конце года бывает особенно непросто. Для тех москвичей, которые настроены это сделать в этом году, специалисты отобрали самые горячие и актуальные вакансии», - сказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Каждый из пяти дней марафона будет посвящен отдельной теме. Так, 30 ноября вакансии предложат желающим работать рядом с домой в разных районах Москвы и Подмосковья. 1 ноября найти работу смогут студенты, мамочки и другие граждане, желающие иметь гибкий график.

Уже 2 декабря соискателям предложат удаленную занятость, а 3 декабря будут представлены вакансии в сфере обеспечения безопасности, строительства, телекоммуникаций, электро- и газоснабжения, производства.

В последний день марафона сотрудники центра «Моя карьера» предложат соискателям вакансии в сферах юриспруденции, подбора персонала, кадрового делопроизводства, ИТ, маркетинга и рекламы, дизайна и швейного дела.