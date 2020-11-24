РИАМО – 24 ноя. Член Совета Федерации и комитета по социальной политике Елена Бибикова рассказала, что пенсия в 2021 году будет проиндексирована на 6,3%, соответствующий законопроект обсудят в ближайшее время, сообщает Федеральное агентство новостей.

«По проекту закона, с 1 января 2021 года размер всех страховых пенсий будет проиндексирован на 6,3% — это выше уровня инфляции, которая прогнозируется сегодня на уровне 3,7–3,8% за текущий год», — сказала Бибикова.

Она добавила, что уже второй год индексация проводится с 1 января. Раньше это делали на месяц позже.

«Процесс индексации дает среднее увеличение пенсии в пределах пяти тысяч рублей», — добавила Бибикова.​