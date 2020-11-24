РИАМО – 24 ноя. В Роспотребнадзоре назвали самый грозный симптом коронавируса, по словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии надзорного округа Натальи Пшеничной, худший симптом — одышка, сообщает ТАСС.

«Самый грозный симптом - появление на фоне респираторных симптомов одышки», - сказала Пшеничная.

В этом случае больной незамедлительно должен обратиться к доктору.

С начала пандемии в РФ выявили 2 114 502 случая заражения Covid-19. Умерли 36 540 человек, выздоровели 1 611 445 пациентов.​

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24 НОЯБРЯ

- В Москве за минувшие сутки скончался 76 пациентов с коронавирусом. Общее число случаев инфицирования в Москве с начала пандемии составило 560 579.