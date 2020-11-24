РИАМО - 24 ноя. В Москве разработают болид для кольцевых автогонок, это будет первый подобный болид, созданный в России, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Проект разработает автономная некоммерческая организация на базе Московского инновационного кластера совместно с Московским политехом.

«Специалисты учебного заведения будут разрабатывать и изготавливать необходимые для реализации проекта детали, что поможет ускорить развитие гоночного спорта в России», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Межотраслевой кластер помогает развивать гоночные инфраструктуры в России. Специалисты занимаются разработкой и производством спецтехники, а также тюнингом серийных машин.