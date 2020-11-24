РИАМО - 24 ноя. Четыре ребенка госпитализированы после пожара в поселке Менделеева городского округа Солнечногорск, они отравились угарным газом, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«На место происшествия незамедлительно выехали следователи следственного отдела по городу <...> организована доследственная проверка», - говорится в сообщении.

Возраст детей - 14 лет, три и два года, семь месяцев.

По факту инцидента инициирована проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.