РИАМО - 24 ноя. За минувшие сутки в Москве умерло 76 пациента с коронавирусом, при любых симптомах ОРВИ рекомендуется вызывать врача, говорится в сообщении оперштаба Москвы.

«Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих» - говорится в сообщении.

По последним данным, общее число случаев инфицирования в Москве с начала пандемии составило 560 579. За все время в городе выздоровел 410 641 человек с Covid-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирусные ограничения неприятны, но эффективны, это показывают последние две недели.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

24 НОЯБРЯ

- В Москве за минувшие сутки скончался 76 пациентов с коронавирусом. Общее число случаев инфицирования в Москве с начала пандемии составило 560 579.