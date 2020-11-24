РИАМО - 24 ноя. Во вторник температура воздуха в Москве и Московской области составит от нуля до двух градусов, возможны небольшие осадки, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде с прояснениями местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве составит 0-2 градуса, по области — -1 - +2 градуса», - говорится в сообщении.

Скорость западного ветра составит 3-8 метров в секунду, атмосферное давление — 743 миллиметра ртутного столба, а влажность воздуха – около 85%.

Специалисты отмечают, что подобные погодные условия сказываются на самочувствии метеозависимых людей.​