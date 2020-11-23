РИАМО - 23 ноя. В столичном следственном изоляторе №1 произошла попытка нападения на сотрудников ФСИН, сообщает «Интерфакс».

ЧП произошло 21 ноября во время обысков в камерах.

«Подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в одной из камер режимного корпуса СИЗО-1, совершили попытку нападения на сотрудников изолятора, препятствуя проведению планового обыска», — отмечается в материале.

Сотрудники СИЗО предотвратили попытку нападения. Их осмотрели врачи, в медпомощи никто не нуждался.

По данному факту назначена проверка. ​