РИАМО - 23 ноя. В понедельник вечером влажность воздуха в столице составляет 95-97%, в мегаполисе наблюдается сильный туман, сообщил метеоролог Евгений Тишковец.

«Осторожно, туман и дымка! В Москве относительная влажность воздуха приблизилась к закритической 95-97%, а значит, местами образуются дымки и туманы с ухудшением видимости до 1 километра и менее», — написал Тишковец в своем Instagram.

В настоящий момент, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», в столичных аэропортах отменено более 30 рейсов.

Так, 26 рейсов отменены в Шереметьеве, еще три задержаны. Три рейса отменены в Домодедове, один задержан. Два рейса отменены во Внукове. В подмосковном аэропорту Жуковский, по данным онлайн-табло, отмен и задержек нет.