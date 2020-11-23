РИАМО - 23 ноя. Подмосковные бренды «Коломенская улитка» и «Коломенская клубника» стали участниками национального конкурса «Вкусы России», каждый из них по-своему уникален, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Интернет-голосование идет на сайте до 2 декабря. Московская область представила 25 уникальных продуктов, жители могут проголосовать за любой подмосковный продукт. Среди участников — гастрономические бренды «Коломенская улитка» и «Коломенская клубника».

«История создания «Коломенской улитки» началась в 2014 году. Примечательно, что ранее в России этим производством никто не занимался», — говорится в материале.

Считается, что климат в Подмосковье является идеальным для разведения этих моллюсков. Чтобы достичь размера примерно в 4 сантиметра, улиткам достаточно двух сезонов, а в дикой природе этот процесс занял бы несколько лет.

Для роста улиток дополнительно кормят мукой, травой, кальцием и кукурузной дробленкой. Поэтому получается белковый диетический продукт.

Бренд «Коломенская клубника» имеет более глубокие корни — первое свидетельство о садоводстве в этой местности относится к 1380 году. В советское время в Коломне традиционно выращивали ягоды, но в 90-е годы хозяйства были закрыты.

На сегодняшний день в Коломне успешно возрождают старую традицию — выращивают свыше 50 сортов клубники. Ягоды собирают с мая по октябрь и расфасовывают в индивидуальную упаковку. Это позволяет им сохранять свежесть и аромат. При производстве ягод не используются агрохимикаты, пестициды, антибиотики и стимуляторы роста.