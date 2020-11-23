РИАМО - 23 ноя. С начала года в центре электронного декларирования Московской областной таможни уже выпущено 1,9 тысячи тонн новогодних товаров, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной таможни.

С начала сентября было оформлено 74% ввезенной продукции. По данным на 19 ноября, за период январь – апрель было задекларировано менее 1% от всего объема новогодних товаров.

«Импорт в Россию товаров для новогодних и рождественских праздников имеет ярко выраженную сезонность. Ввоз крупных партий начинается преимущественно в августе, пик оформления приходится на сентябрь – октябрь», - говорится в сообщении.

Основным импортером новогодней продукции является Китай, также крупные объемы товаров поставлялись из Латвии, Финляндии, Нидерландов и Польши.