РИАМО - 23 ноя. ГКУ МО «Мособллес» комитета лесного хозяйства Московской области и Ассоциация общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области заключили соглашение о порядке взаимодействия и обмене информацией, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства региона.

Документ подписали гендиректор ГКУ МО «Мособллес» Михаил Чиркун и председатель ассоциации Лилия Белова.

«Трехлетнее соглашение предполагает регулярный обмен информацией по пресечению нарушений лесного законодательства, а также организацию совместных патрулирований в пределах земель лесного фонда Московской области», — отметил Чиркун.

Кроме того, члены Ассоциации примут участие в проведении разъяснительной работы среди населения. Особый акцент в данной работе будет сделан на случаях захоронения и размещения отходов производства и потребления, промышленных и бытовых отходов.