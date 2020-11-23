РИАМО - 23 ноя. Фермерские сыры, произведенные в Подмосковье, участвуют в конкурсе «Вкусы России», проголосовать за них можно на сайте www.russiantastes.ru до 2 декабря, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Чтобы отдать свой голос, на сайте конкурса необходимо найти понравившийся бренд и нажать на кнопку «Проголосовать». Любой желающий может поддержать по одному продукту из трех разных регионов», - говорится в сообщении.

В настоящий момент Московская область занимает второе место в России по производству этого продукта. Изготовлением фермерских сыров здесь заняты около 100 производителей.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Дмитровском городском округе создается сырный кластер, это может вывести регион в абсолютные лидеры по выпуску отечественного сыра.

«По итогам конкурса Минсельхоз РФ создаст масштабную карту вкусов России. В народном голосовании принимают участие 25 гастрономических брендов региона и нуждаются в нашей поддержке. Проголосуйте за родные вкусы!» - отмечается в аккаунте.

Всего в конкурсе представлены 508 производителей из 79 регионов страны. По итогам конкурса Минсельхоз РФ создаст масштабную карту вкусов России.