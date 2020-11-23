РИАМО - 23 ноя. Комитет Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики в ходе заседания поддержал федеральный законопроект, которым предлагается ограничить оборот закиси азота, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«Законопроект предлагает запретить производить и распространять закись азота не по назначению. Также под запретом будет и пропаганда его употребления», — говорится в сообщении.

Закись азота — бесцветный газ со сладковатым запахом и привкусом. В медицинской сфере он служит анестетиком, в автопроме улучшает характеристики двигателей внутреннего сгорания. В пищевой отрасли этот газ известен как добавка Е 942, которую используют в качестве пропеллента и упаковочного газа.

Вдохнув этот газ, человек чувствует кратковременную эйфорию и опьянение, похожее на алкогольное.

«Веселящий газ» молодежь нередко принимает как легкий наркотик, считая его безвредным. Однако медики говорят об обратном: регулярное употребление ведет к депрессии, бессоннице, агрессии, а также к серьезным психическим заболеваниям, сердечной недостаточности», — отметил председатель комитета Андрей Голубев.

В настоящее время из-за отсутствия прямого законодательного запрета или ограничения оборота закиси азота, суды не привлекают к административной ответственности продавцов «веселящего газа».

«Важно, что закон об ограничении продажи «веселящего газа» не должен помешать сферам, где он используется в благих целях», — подчеркнул Голубев.