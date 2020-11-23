РИАМО - 23 ноя. В Подмосковье снизилось количество жалоб на жилищно-коммунальные проблемы — уборку подъездов и работу лифтов, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

«В течение минувшей недели подмосковная Госжилинспекция обработала 7,5 тысячи заявок жителей, поступивших в Единую диспетчерскую службу Московской области (ЕДС МО). В 25 муниципальных образованиях Подмосковья общее количество обращений снизилось», — сказала руководитель надзорного ведомства региона Ольга Федина.

Топ-5 муниципалитетов с наибольшими темпами снижения количества обращений составили Черноголовка (-80%), Дзержинский (-69%), Озеры (-46%), Шатура (-38%), Руза (-36%). А из Восхода и Серебряных Прудов за неделю не поступило ни одной заявки.

Тематический топ обращений остался неизменным — наиболее часто жители Подмосковья по-прежнему сигнализировали о некачественной уборке подъездов (863 заявки). Это на 13% меньше, чем две недели назад.

Наивысшие темпы снижения – в Кашире и Лосино-Петровском (-89%), Чехове (-70%). Жители Зарайска, Красноармейска, Павловского Посада, Рошаля, Талдомского округа и Черноголовки не направили на минувшей неделе ни одного обращения по этому поводу.

В категории «Неисправности лифтового оборудования» количество заявок в целом по области (586) снизилось на 1%. В лидерах здесь – Котельники (-75%), Дмитровский округ (-57%), Ступино и Электросталь (-50%). При этом из Воскресенска, Клина, Краснознаменска, Пущина, Черноголовки, Рузского и Сергиево-Посадского округов жалоб на работу лифтов не поступало.

Обращения по поводу неисправного освещения подъездов и входных групп заняли 3-е место в проблемном топе — 536 заявок. По сравнению с позапрошлой неделей жалоб на темные места общего пользования стало меньше в 29 муниципальных образованиях.

В тройке лучших — Воскресенск (-79%), Ивантеевка и Реутов (-67%). Совсем не беспокоила эта проблема жителей Дубны, Каширы, Луховиц, Протвина, Шатуры, Орехово-Зуева и Талдомского округа.