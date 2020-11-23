РИАМО - 23 ноя. Питание ребенка должно быть сбалансированным, это же правило относится и к питанию беременных женщин, сообщается на сайте Роспотребнадзора по Московской области.

Рацион будущей мамы формирует обмен веществ у ребенка, отвечает за его гармоничное развитие в дальнейшем.

«Будущим мамам рекомендуется есть побольше овощей, фруктов, творога, несладких кисломолочных продуктов, нежирного мяса, рыбы и круп (прежде всего гречки и овсянки). А вот с жирным, соленым, копченым, сладким — не злоупотреблять», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что малыши знакомятся со вкусом еды уже в утробе, где он заглатывает околоплодные воды. Таким образом, вкусовые предпочтения беременной женщины передаются и ее ребенку.

Одним из принципов здорового питания является грудное вскармливание новорожденного, так как это самое лучше питание для малыша. Прикорм нужно вводить только после полугода. А взрослые блюда лучше начинать давать ребенку не раньше, чем в три года.

Качество питания в детском саду или школе родители сейчас могут контролировать. Для удобства Роспотребнадзор разработал специальный чек-лист.