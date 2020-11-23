РИАМО - 23 ноя. Спортсмены из Московской области завоевали серебряные медали на всероссийских соревнованиях по биатлону, которые прошли в Тюмени 19-22 ноября, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Подмосковные биатлонисты Кристина Павлушина, Анастасия Кириченко, Даниил Кузьмин и Савва Тосенко завоевали серебряные награды соревнований. Золотые медали достались атлетам из Алтайского края, а тройку лучших замкнули спортсмены из Свердловской области», — говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков отметил, что в состязаниях принимали участие 59 сильнейших спортсменов страны.

«Успешное выступление подмосковных спортсменов на всероссийских соревнованиях в Тюмени подтверждает качественный уровень региональной школы биатлона и высокую профессиональную квалификацию тренерского состава», — добавил министр.