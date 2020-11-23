РИАМО - 23 ноя. Инспекторы Госадмтехнадзора выявили 482 факта несанкционированного сброса отходов в Подмосковье с начала ноября, 316 нарушений было устранено на месте, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«С 1 ноября инспекторы Госадмтехнадзора совместно с представителями ГИБДД, администраций муниципалитетов и другими ведомствами провели мероприятия в 55 муниципальных образованиях по 652 адресам. В ходе действий сотрудников надзорного органа было выявлено 482 факта несанкционированного сброса отходов. Предотвращен сброс более 1,4 тысячи кубометров твердых коммунальных отходов», - рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

По итогам проведенных мероприятий было составлено 389 протоколов, возбуждены административные дела. На штрафстоянку поместили 14 автомобилей.

Инспекторы надзорного ведомства продолжают рейды, направленные на предотвращение сброса твердых коммунальны в муниципалитетах региона.