РИАМО - 23 ноя. В Московской области уже ведется активная подготовка общественных территорий, парков культуры и отдыха к зимнему сезону, этой зимой в регионе откроются более 60 лыжных трасс, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

На площадях, общественных пространствах и в парках региона к Новому году традиционно будут установлены елки, появится новогодняя иллюминация, малые архитектурные формы. Обязательными элементами будут не только украшения и новогодние елки, но и катки, лыжные трассы, горки – тюбинговые и на естественных рельефах.

«В Подмосковье зимние развлечения будут организованы и на природных зонах – это городские озелененные территории общего пользования, городские леса, сады, ландшафтные природные объекты», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В десятку лучших лыжных трасс Подмосковья, где можно прокатиться и получить заряд положительных эмоций, вошли трассы в следующих парках: Одинцово – ПКиО им. Л.Лазутиной, Лыткарино – лыжный клуб «Волкуша», Сергиев Посад – спорткомплекс «Пересвет», Истра – Школа олимпийского резерва «Истина».

А еще в Наро-Фоминске – тюбинг- парк Елагино, Химках – лыжный стадион имени Резцовой, Котельниках – Томилинский лесопарк, Дмитрове – Центр зимних видов спорта, Серпухове – СК «Красные крылья», Орехово-Зуеве – Городская лыжная база МУ ДС «Восток».