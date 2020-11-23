РИАМО - 23 ноя. В текущем году в Воскресенском городском округе установили 149 опор, смонтировали 311 светильников и построили 4,6 километра линий электропередачи системы наружного освещения, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Работы провели специалисты компании коломенский филиал АО «Мособлэнерго».

«Работы выполнялись в рамках муниципального контракта по содержанию и ремонту сетей уличного освещения», - говорится в сообщении.

Обеспечение наружным освещением - обязательный элемент благоустройства дворов. АО «Мособлэнерго» в текущем году на территории Воскресенска выполнило работы в 27 дворах.