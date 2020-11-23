РИАМО - 23 ноя. Инспекторы Главгосстройнадзора за прошедшую неделю провели 28 встреч и более 30 телефонных переговоров с жителями Подмосковья, оставившими обращения через портал «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Порядка 70 поступивших обращений были отработаны в поставленные сроки с предварительным выездом на объект.⠀

«Личные встречи и телефонные переговоры остаются приоритетным направлением в работе с обращениями граждан. Так, на прошлой неделе было приведено в соответствие освещение на строительной площадке в Подольске, на стройке в Красногорске установлен пункт мойки колес», — сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Он также уточнил, что в Королеве восстановлено асфальтовое покрытие на подъезде к строительной площадке, а в Лосино-Петровском старое ограждение строительной площадке заменено на новое.⠀

Также за прошедшую неделю от жителей Подмосковья поступило 24 обращения по вопросам самовольного строительства в муниципалитетах. По 15 обращениям в Наро-Фоминске, Одинцове, Раменском, Волоколамске, Люберцах, Ленинском округе, Пушкине подтвердился факт самостроев.

Соответствующие уведомления были направлены в администрации муниципалитетов. Еще по девяти объектам планируется провести проверки. В случае если информация о незаконном строительстве подтвердится, материалы проверок будут направлены в органы местного самоуправления для решения вопроса по их ликвидации.⠀

Всего с 1 ноября в Главгосстройнадзор через портал «Добродел» поступило 195 обращений.