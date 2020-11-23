РИАМО - 23 ноя. В родительских чатах нужно навести порядок и назначить модераторов, которые бы пресекали возможные конфликты, к такому выводу пришли в профсоюзе работников образования «Учитель», передает Газета.ru.

Сегодня конфликты, поводом для которых становятся ссоры в родительском чате, становятся реальностью.

«В последнее время родители показывают свою нецивилизованность, неумение общаться, которое уже становится очевидным. Если такие случаи есть — значит пора искать альтернативу. Как таковые чаты важны — родители там обмениваются домашними заданиями, решают организационные вопросы. Новые форматы не должны лишать родителей этого, однако должны регулировать их активность», — отметила сопредседатель профсоюза работников образования «Учитель» Марина Балуева.

Она подчеркнула, что в чатах можно назначить модераторов, которые бы пресекали нецензурную брань, какие-либо конфликты, а также разговоры не по теме. ​