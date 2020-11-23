РИАМО - 23 ноя. За девять месяцев текущего года в Подмосковье провели более 1,7 тысячи проб овощей, свыше 850 килограммов сняли с продажи, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

«По результатам надзора снято с реализации 120 партий плодоовощной продукции, объемом более 850 килограммов, из них 25 партий импортируемой продукции объемом более 100 килограммов, по причине нарушения требований, установленных техническими регламентами», - говорится в сообщении.

Также специалисты выявили продукцию, не соответствующую гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям. Из них 1,7% проб не соответствовали гигиеническим нормативам (9 проб нитратов и 1 проба пестицидов). Не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям 2,1% проб.

По всем фактам выявления продукции, не соответствующей требованиям, приняты меры по приостановлению реализации данной продукции.

Основными причинами изъятия из оборота этой продукции стали: реализация овощей и фруктов с признаками порчи и гниения, отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, неудовлетворительные результаты лабораторных исследований, нарушение условий хранения, несоблюдение сроков годности и несоблюдение обязательных требований к маркировке.

Ситуация по надзору за качеством и безопасностью плодоовощной продукции остается на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.