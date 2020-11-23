РИАМО - 23 ноя. Подарочные наборы выдадут пенсионерам в возрасте от 80 до 115 лет в честь юбилея, извещение о проведении аукциона в электронном формате опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на предоставление подарочного набора гражданам, получающим пенсию в связи с 80-летием, 85-летием, 90-летием, 95-летием, 100-летием, 105-летием, 110-летием и 115-летием», - сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Предоставить наборы для пенсионеров планируют в 2021 году. Подарки выдадут в рамках госпрограммы «Социальная защита населения Московской области».

Финансирование производится за счет средств бюджета Подмосковья.