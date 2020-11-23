РИАМО - 23 ноя. Главным врагом гаджетов является перегревание, так как пользователи часто одновременно используют «быструю» зарядку и приложение для видеосвязи, сообщает Федеральное агентство новостей.

Кроме того, заряжать гаджет полностью тоже не стоит.

«Современные смартфоны оснащены OLED-дисплеем, который имеет склонность к выгоранию. Ускорить этот процесс может высокий уровень яркости экрана», — отмечается в материале.

Специалисты напоминают, что каждое падение телефона укорачивает срок его службы. Чтобы предотвратить поломку, нужно использовать защитное стекло и чехол.​