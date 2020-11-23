РИАМО - 23 ноя. Экс-теннисист Марат Сафин поздравил Даниила Медведева с победой на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне, сообщает Газета.ru.

Спортсмен обошел австрийского теннисиста Доминика Тима со счетом 4:6, 7:6, 6:4.

«Поздравляю! Красава!» — написал Сафин в комментариях под публикацией Медведева в Instagram.

Медведев стал вторым российским теннисистом в истории, который выиграл Итоговый турнир ATP. В 2009 году такую же победу одержал Николай Давыденко.​