РИАМО - 23 ноя. Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и московским «Локомотивом» будет обслуживать бригада арбитров из Словении, сообщает Газета.ru.

Встреча пройдет 25 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.​

«Главный арбитр встречи — Славко Винчич. Ассистенты — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный арбитр — Раде Обренович. Арбитр на VAR — Бастиан Данкерт», — говорится в сообщении.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Локомотив» — «Атлетико» прошел в Москве 3 ноября и завершился со счетом 1:1.​