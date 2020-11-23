РИАМО - 23 ноя. Экс-дзюдоист и депутат Государственной думы РФ Дмитрий Носов выступил с резкой критикой поведения поклонников российского бойца смешанных единоборств (MMA) Сергея Харитонова, передает Газета.ru.

Ранее Носов встал на сторону бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева в его конфликте с Харитоновым. Бывший депутат отметил, что спорить и что-либо доказывать бессмысленно и бесполезно.

«Это наркоманы, фанаты Айзы и Гуфа, а теперь еще и харитоновцы. Всплывают, когда их кумир где-то проявил себя», — сказал Носов.

После драки Харитонова и Яндиева заведено два уголовных дела.​