РИАМО - 23 ноя. Около 2 тысяч жителей Москвы поучаствовало в ярмарках вакансий в центре «Моя карьера» в текущем году, большинство из них прошли дистанционно, говорится в сообщении пресс-службы центра.

Заключительная ярмарка под названием «Антикризисные вакансии 2» была организована 18 ноября и преследовала цель - помочь соискателем отыскать работу не выходя из дома. Ее участниками стало свыше 400 москвичей. К концу ярмарки специалисты центра получили порядка 10 резюме от соискателей.

«Столица предлагает множество инициатив, помогающих горожанам в трудоустройстве, и ярмарки вакансий — одна из них. У людей есть возможность устроиться на работу даже в такое непростое время, и, главное, без риска для здоровья. Такой онлайн-формат сейчас актуален как никогда, и мы рады, что программа получила положительный отклик среди москвичей», — сказала директор центра занятости «Моя карьера» Ирина Швец.

Крупные компании приняли участие в ярмарке и провели набор специалистов даже во время пандемии. Среди тех, кто предлагал вакансии были IT-компания «ПФ СКБ Контур», сервис доставки продуктов «Шеф Маркет», магазин мебели и товаров для дома IKEA», школа иностранных языков «START TALK», производитель натурального шоколада Bob и другие.

Работодатели продемонстрировали вакантные должности посредством презентаций в онлайн-формате. В рамках представления было сказано и о преимуществах работы. Так, жителям столицы были предложены вакансии дизайнера, повара, программиста, преподавателя, кладовщика, упаковщика, комплектовщика, бариста, продавца-кассира, грузчика, логиста, менеджера по продажам и курьера.

Также участники онлайн-мероприятия получили информацию о сервисах, которые доступны всем клиентам центра занятости.

В поиске работы поможет карьерный консультант, который является личным помощником соискателя до момента его трудоустройства. Консультант сопровождает человека на всех этапах трудоустройства, помогает ему с подбором вакансии, корректировкой резюме, записью на тренинг, подготовкой к собеседованию.

«В центре созданы современные сервисы по поиску работы, сформирован банк актуальных вакансий, проходят обучающие мероприятия. Каждый может получить адресную помощь на решение любых проблем с трудоустройством и профессиональной самореализации», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы записаться на прием в центр, необходимо позвонить по телефону: +7 (495) 870-44-44 или заполнить форму записи на сайте. Услуги центра «Моя карьера» предоставляются бесплатно.