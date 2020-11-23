РИАМО - 23 ноя. Центробанк РФ решил, что не будет создавать единую базу смартфонов и компьютеров для анализа гаджетов юридических лиц, сообщает Федеральное агентство новостей.

Такая мера должна была помочь в борьбе с незаконными денежными операциями, но в ЦБ посчитали, что в данном проекте нет необходимости.

«По результатам апробации прототипа сервиса <...> была признана нецелесообразность его реализации», — сказал сотрудник Центробанка.

Ранее банковские организации пилотировали сервис «Анализ технических устройств», но проект не вызвал интереса. Тогда регулятор его перезапустил.​