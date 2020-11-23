РИАМО - 23 ноя. Трансферными автобусами Центральной пригородной пассажирской компании до аэропорта Жуковский воспользовалось свыше 15 тысяч человек с начала года, с марта по июль работа транспорта была остановлена в связи с прекращением авиасообщения, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».
После того, как в июле были частично восстановлены регулярные авиарейсы, а также отметился рост пассажиропотока, перевозчик возобновил трансфер от до и аэропорта Жуковский. Так, с июля месяца автобусами компания воспользовалось порядка 7 тысяч человек. Наибольшее количество пассажиров, прокатившихся на трансферном автобусе, отмечено в январе. Тогда к услугам транспорта прибегли свыше 3,2 тысячи человек.
Трансфер от и до станции Отдых позволяет удобно и быстро добраться от станций Казанского направления (кроме ответвления на Черусти) до аэропорта Жуковский или обратно. Расписание транспорта составлено с учетом графика прилета и вылета самолетов, движения электропоездов.
Ношение масок в транспорте перевозчика является обязательным условием проезда. Средства индивидуальной защиты можно купить в билетных кассах, расположенных на станциях компании, а также у кассиров-контролеров во время поездки.
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