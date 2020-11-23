РИАМО - 23 ноя. Трансферными автобусами Центральной пригородной пассажирской компании до аэропорта Жуковский воспользовалось свыше 15 тысяч человек с начала года, с марта по июль работа транспорта была остановлена в связи с прекращением авиасообщения, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

После того, как в июле были частично восстановлены регулярные авиарейсы, а также отметился рост пассажиропотока, перевозчик возобновил трансфер от до и аэропорта Жуковский. Так, с июля месяца автобусами компания воспользовалось порядка 7 тысяч человек. Наибольшее количество пассажиров, прокатившихся на трансферном автобусе, отмечено в январе. Тогда к услугам транспорта прибегли свыше 3,2 тысячи человек.

«Чтобы воспользоваться услугой, надо оформить в кассе или в билетопечатающем автомате билет на трансфер: совместно с разовым или абонементным билетом на пригородный поезд по маршруту от или до станции Отдых или только билет, абонемент на автобус, если у пассажира есть действующий билет на пригородный поезд по маршруту от или до станции Отдых. Билет для проезда из аэропорта Жуковский можно купить в билетопечатающем автомате в аэропорту или у кассиров-контролеров в автобусе», – говорится в сообщении.

Трансфер от и до станции Отдых позволяет удобно и быстро добраться от станций Казанского направления (кроме ответвления на Черусти) до аэропорта Жуковский или обратно. Расписание транспорта составлено с учетом графика прилета и вылета самолетов, движения электропоездов.

Ношение масок в транспорте перевозчика является обязательным условием проезда. Средства индивидуальной защиты можно купить в билетных кассах, расположенных на станциях компании, а также у кассиров-контролеров во время поездки.