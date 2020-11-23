РИАМО - 23 ноя. Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в Лондоне, сообщает Газета.ru.

Спортсмен обошел австрийского теннисиста Доминика Тима со счетом 4:6, 7:6, 6:4. Медведев считает невероятным тот факт, что он выиграл десять матчей подряд и в конце сезона победил на двух крупнейших турнирах.

«Сейчас я самый счастливый человек в мире», — сказал теннисист.

Он отметил, что победа над Тимом — лучшая победа в его жизни по ходу того, как складывался матч.

Медведев стал вторым российским теннисистом в истории, который выиграл Итоговый турнир ATP. В 2009 году такую же победу одержал Николай Давыденко.​​