РИАМО - 23 ноя. Продлить жизненный цикл ноутбуков можно с помощью правильного обращения с устройствами, сообщил руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.

Работа и учеба на удаленке увеличили нагрузку на домашнюю технику. Это может стать причиной для дополнительного износа аккумулятора.

«Важно правильно настроить электропотребление ноутбука и следить, какие приложения постоянно работают в фоне. Более того, в некоторых операционных системах есть специальная функция экономии заряда батареи, в этом режиме на определенном уровне заряда блокируется работа фоновых приложений, синхронизация, снижается яркость. Так можно обезопасить себя от дополнительного износа батареи», – сказал Рябинин в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что аккумуляторы ноутбуков рассчитаны на определенное количество циклов зарядки. Но их жизнь можно продлить, например, не разряжая ноутбук ниже 20%. Полной разрядки и зарядки стоит избегать. При этом не стоит оставлять ноутбуки постоянно подключенными к сети.

«Если ваше устройство долгое время остается без использования, аккумулятор нужно держать в районе 40-50%, а не полностью заряженными», – сказал эксперт.

Он также отметил, что важно следить и за температурой – технику нельзя перегревать или переохлаждать. А умеренно прохладное место для любой батареи – это плюс.​