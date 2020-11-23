РИАМО - 23 ноя. Роскачество не рекомендует в зимний период носить одну и ту же пару обуви каждый день, потому что кожа во время носки сгибается и разгибается, из-за чего становится ломкой, сообщает Газета.ru.

Специалисты советуют носить пару обуви раз в три дня.

«Также не рекомендуется делать принудительную сушку, используя батареи, фен или вкладные сушилки, — это может пересушить кожу, она сделается грубой», — отмечается в материале.

Если нет второй пары обуви, то сушить кожаные изделия лучше с помощью бумаги, а стельки стоит просушить отдельно.



Если в составе кожи есть синтетика, то носить такие сапоги нужно при температуре не ниже минус 10 градусов, иначе покрытие может потрескаться.​

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