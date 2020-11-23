РИАМО - 23 ноя. В Павловском Посаде объявлен аукцион в электронной формате по продаже нежилого помещения площадью 49,3 квадратных метра под парикмахерскую, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Здание находится по адресу: улица Корневская, дом 11.

«Помещение имеет коммерчески выгодное месторасположение и прекрасно подойдет под данный вид деятельности. Отметим, что объект аукциона находится в жилой зоне с высокой интенсивностью транспортных и пешеходных потоков», — говорится в сообщении.

Аукцион пройдет 22 декабря 2020 года. Заявки принимаются на Электронной торговой площадке РТС-тендер до 16 декабря. Номер процедуры на площадке 45511.