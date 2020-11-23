РИАМО - 23 ноя. В Одинцовском городском округе в поселке Клин объявлен аукцион в электронной форме по аренде земельного участка площадью 1 тысяча квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Начальная цена годовой арендной платы за пользование земельным участком составляет 786 тысяч рублей. Срок аренды 13 лет 2 месяцев», — отмечается в материале.

Земельный участок не огорожен и предусмотрен для индивидуального жилищного строительства, также он свободен от капитальных строений и сооружений.

Заявки на участие в торгах принимаются до 20 января 2021 года. Аукцион состоится 25 января 2021 года.