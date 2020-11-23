РИАМО - 23 ноя. Четвертый Всероссийский правовой (юридический) диктант для оценки уровня правовой грамотности населения пройдет с 3 по 10 декабря в онлайн-режиме, говорится в сообщении пресс-службы Ассоциация юристов России.

«Основные задачи диктанта — повышение мотивации различных слоев населения к изучению права, получение объективной информации об уровне правовой грамотности населения России с учетом его возрастной и социальной структуры, привлечение СМИ и общества к вопросу повышения уровня правовой культуры населения, выработка предложений по совершенствованию образовательных программ», — говорится в сообщении.

Соорганизаторами диктанта выступают Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» и Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» при поддержке Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

В условиях распространения коронавирусной инфекции диктант пройдет в режиме онлайн на официальном портале.​