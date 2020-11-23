РИАМО - 23 ноя. Басманный суд Москвы поместил под стражу бывшего главу ОМВД по Кизлярскому району Республики Дагестан, полковника Гази Исаева, обвиняемого по уголовному делу о терактах в московском метро в 2010 году, сообщил РИАМО в понедельник представитель суда.

Ранее в Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исаева до 4 января 2021 года. Мужчине предъявлены обвинения в совершении двух преступлений по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ, части 3 статьи 210 УК РФ, части 3 статьи 209 УК РФ.

«Ходатайство следователя удовлетворено. В отношении Исаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 января 2021 года», — отметил собеседник агентства.

Следствие полагает, что Исаев являлся участником преступного сообщества «Имарат Кавказ» (запрещенная в РФ организация - ред.). В 2009-2010 годах, используя служебное положение, он предоставлял информацию руководителям преступного сообщества о деятельности Кизлярского РОВД и спецоперациях против незаконных бандформирований.

По данным СК, Исаев неоднократно лично перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества по территории Республики Дагестан. Кроме того, он лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра для ее выезда в Москву.

29 марта 2010 года в Москве на станциях «красной» ветки метро «Лубянка» и «Парк культуры» в утренний час пик с интервалом около 40 минут произошли два взрыва, устроенные террористками-смертницами. В результате произошедшего погиб 41 человек, 88 человек получили ранения. Ответственность за взрывы взял на себя лидер запрещенной в России террористической группировки «Имарат Кавказ» Доку Умаров.