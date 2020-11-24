РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 ноя. Сотрудники библиотеки подмосковных Котельников во вторник в рамках поддержки культурно-просветительской акции «Живая классика – живая речь» начнут читать произведения классиков русской литературы онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Акция «Живая классика – живая речь» проводится Детским центром Московской губернской библиотеки с 23 по 29 ноября. В 2020 году тематикой акции в Московской области выбрано выразительное чтение, которое поможет научиться ярко и творчески раскрывать шедевры классической литературы.

«Библиотека города Котельники примет участие в культурно-просветительской акции «Живая классика – живая речь» в онлайн-формате в поддержку Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 24, 25 и 26 ноября в 11:30 в рамках акции на наших страницах в социальных сетях прозвучат известные произведения классиков русской литературы в исполнении сотрудников библиотеки и наших читателей», - говорится в сообщении.

Мероприятия пройдут по ссылкам: https://vk.com/library_kotel и https://instagram.com/librarykotel.

Читатели, которые хотят принять участие во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика», и которым необходима помощь в выборе произведения, могут обратиться в библиотеку.