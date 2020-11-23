РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. Жители Люберец могут воспользоваться удобным онлайн-сервисом для оплаты коммунальных услуг, он работает на сайте МосОблЕИРЦ без авторизации, сообщила руководитель управления МосОблЕИРЦ по городскому округу Елена Мотыль.

«Для повышения платежеспособности и удобства оплаты для горожан запущен новый онлайн-сервис. На официальном сайте МосОблЕИРЦ в левом верхнем углу страницы есть кнопка «Оплатить». Кликнув на нее, можно оплатить без авторизации услуги ЖКУ, просто набрав номер лицевого счета. Это очень удобно. К оплате принимаются банковские карты «Мир», Visa, MasterCard. Максимальная сумма оплаты – не более 15 тысяч рублей», - сказала Мотыль.

Она пояснила, что после успешного прохождения оплаты уведомление с подтверждением будет отправлено на адрес электронной почты абонента. Платежи за ЖКУ, совершенные через платежную систему, не облагаются банковской комиссией. Информация о совершенном платеже в течение суток попадает в единую расчетную систему МосОблЕИРЦ.