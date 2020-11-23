РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 23 ноя. В поликлинику Дзержинского депутаты передали бокс с игрушками, который называется «Коробка храбрости», сообщил депутат Мособлдумы Владимир Жук.

«Передали вместе с депутатами городского Совета Дзержинского Алексеем Кочетковым и Владимиром Харламовым в детскую поликлинику бокс с игрушками. Он называется «Коробка храбрости». В этом ящике – раскраски, наборы карандашей и детские конструкторы», - написал Жук на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Посещение врача для маленьких горожан – это стресс. А слово «укол» приводит их в настоящий ужас.

«Поэтому мы регулярно дарим детским поликлиникам такие наборы, которые помогают отвлечь ребенка перед посещением доктора. В прошлом году мы собрали 5,5 тонны всевозможных наборов для творчества и игрушек и подарили поликлиниками на территории всего Подмосковья», - завершил он.

Акция «Коробка храбрости» – часть партийного проекта «Добрая комната». Суть проекта в открытии игровых комнат, где дети могут скрасить время ожидания в очереди на процедуры или к врачу.